Маркета Вондроушова – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, четвертого июня, на Ролан Гаррос пройдут первые матчи 1/4 финала у женщин.
Поединок Маркета Вондроушова – Петра Мартич начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву после матча Роджер Федерер – Стэн Вавринка.
Победительница матча в полуфинале встретится против Слоан Стивенс или Йоханны Конты.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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