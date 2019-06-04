Маркета Вондроушова – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А що ж ти мовчиш,як фек@л витягнули з 2 ліги в упл?))) Ну і копитко явно не порушує закон? Про кр...

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной ин...

Фек@ли там для таких,як ви Десна відео записала) Треба перемагати на футбольному прєолі,а не в ка...

13:10 — digital_summer

Все бы задалось и с Мариуполем и Одессой, если бы ВСЯ Украина не проснулась. Благодаря ВСЕЙ Украи...

13:07 — qax51

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной ин...

13:06 — digital_summer

Инвалид, то есть по-твоему у нас гражданская война?

13:02 — Lucky Lucky

Так зачем частную армию - называть частной, можно же всё по уму сделать. А про выход к морю, ну с...

13:02 — common_sense

шо ты мелешь?) в харькове и днепре местные власть имущие сели и посчитали на калькуляторе, что от...

13:00 — digital_summer

А я объсню почему не в Харькове. Потому что эти отряды самообороны хлынули по плану после Крыма в...