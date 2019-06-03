Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в полуфинал в миксте

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает борьбу на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана одолела шестую сеяную пару Латиша Чань (Тайвань) / Оливер Марах (Австрия). Таким образом, Надя установила национальный рекорд в миксте на Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос. Четвертьфинал микста
Надежда Киченок / Айсам-уль-Хак Куреши – Латиша Чань / Оливер Марах – 6:3, 6:4
В полуфинале смешанного парного разряда Киченок и Куреши встретятся с победителями матча Чжан Шуай / Джон Пирс - Габриэла Дабровски / Мате Павич.
Отметим, что ранее Людмила Киченок вышла в 1/4 финала женского парного разряда.
Источник — Sport.ua
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