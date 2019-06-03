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Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в полуфинал в миксте

Украинка установила национальный рекорд в смешанном парном разряде Открытого чемпионата Франции

  • 03.06.2019 18:20
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Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в полуфинал в миксте
© БТУ. Айсамом-уль-Хак Куреши и Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает борьбу на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.
 
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана одолела шестую сеяную пару Латиша Чань (Тайвань) / Оливер Марах (Австрия). Таким образом, Надя установила национальный рекорд в миксте на Ролан Гаррос.
 
Ролан Гаррос. Четвертьфинал микста
Надежда Киченок / Айсам-уль-Хак Куреши – Латиша Чань / Оливер Марах – 6:3, 6:4
 
В полуфинале смешанного парного разряда Киченок и Куреши встретятся с победителями матча Чжан Шуай / Джон Пирс - Габриэла Дабровски / Мате Павич.
 
Отметим, что ранее Людмила Киченок вышла в 1/4 финала женского парного разряда.  
 
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Источник — Sport.ua

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