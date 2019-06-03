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Ролан Гаррос. Стали известны все четвертьфиналистки

В понедельник прошли матчи четвертого круга верхней части женской одиночной сетки

  • 03.06.2019 20:28
  • 1301 просмотр
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Стали известны все четвертьфиналистки
© Roland-Garros. Мэдисон Киз
В понедельник, третьего июня, прошли матчи четвертого круга Ролан Гаррос верхней части женской одиночной сетки. Нижняя часть сетки играла в воскресенье
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Мэдисон Киз (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4 
Эшли Барти (Австралия) – София Кенин (США) – 6:3, 3:6, 6:0
Симона Халеп (Румыния) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:1, 6:0
Аманда Анисимова (США) – Алена Большова-Задойнов (Испания) – 6:3, 6:0
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Киз – Барти
Халеп – Анисимова
 
Нижняя часть сетки
Стивенс – Конта
Вондроушова – Мартич
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 19:25
    +2
    Барти с халеп будут в полуфинале и это будет заруба, очень интерестно посмотреть слон против конты которая сейчас просто в огнях
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2019 19:25
    +2
    Барти с халеп будут в полуфинале и это будет заруба, очень интерестно посмотреть слон против конты которая сейчас просто в огнях
    Ссылка
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