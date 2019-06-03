Ролан Гаррос. Стали известны все четвертьфиналистки

Я це передбачив ще в 2011 році і багато чого зрозумів...

20:31 — Вадим Трикоз

Молодцы парни, удачи в следующей стадии, сетка хорошая, в полуфинал можно проходить!!! Попов, Бул...

20:30 — nomad

Ура конечно.... Но не забывайте что Колумбия обыграла Польшу 2:0 в Польше же, и они посильнее Пан...