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Ролан Гаррос. Стивенс, Конта, Мартич и Вондроушова сыграют в 1/4

В воскресенье прошли матчи четвертого круга нижней части женской одиночной сетки

  • 02.06.2019 21:00
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Ролан Гаррос. Стивенс, Конта, Мартич и Вондроушова сыграют в 1/4
© Roland-Garros. Петра Мартич
В воскресенье, второго июня, прошли матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части женской одиночной сетки.
 
Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.
 
Любопытный факт: одна из четвертьфиналисток Йоханна Конта ранее не выигрывала ни одного поединка основной сетки Открытого чемпионата Франции.
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:0
Петра Мартич (Хорватия) – Кайя Канепи (Эстония) – 5:7, 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:4
Слоан Стивенс (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 6:3
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Синякова / Киз – Кенин / Барти
Халеп / Свёнтек – Анисимова / Большова
 
Нижняя часть сетки
Стивенс – Конта
Вондроушова – Мартич
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Источник — Sport.ua

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