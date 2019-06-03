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Надежда КИЧЕНОК: «У нас был план на игру, но соперницы были лучше»

Украинская теннисистка – о поражении в третьем круге парного разряда

  • 03.06.2019 12:35
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Надежда КИЧЕНОК: «У нас был план на игру, но соперницы были лучше»
© БТУ. Надежда Киченок
 
«Если бы мы не дали соперницам в первом сете почувствовать кураж, уверенность, то исход, возможно, мог быть другим. Они первые взяли инициативу в свои руки, действовали первым номером. У них попадали их удары, у нас – не очень. Мы пытались перехватить инициативу, все время надо было интенсивно двигаться, показывать свое присутствие, показывать зубы, но они были лучше. У нас был план на игру: подавать им под лево, действовать агрессивно, не давать им играть активно, но выполнить это не очень получилось. Мы, может быть, не от себя играли, а ждали, что они будут делать. 
 
Изменилось ли теперь отношение к миксту? У меня и так очень серьезный напарник, мне нельзя расслабляться (смеется). На самом деле этот заряд передается. Любой матч на Большом Шлеме важен и ценен, да и микст я люблю играть.
 
На траве дальше продолжу выступать со Спирс, будем играть Бирмингем, Истборн и на Уимблдоне», – сказала Киченок.
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Источник — Большой теннис Украины

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