Надежда КИЧЕНОК: «У нас был план на игру, но соперницы были лучше»

«Если бы мы не дали соперницам в первом сете почувствовать кураж, уверенность, то исход, возможно, мог быть другим. Они первые взяли инициативу в свои руки, действовали первым номером. У них попадали их удары, у нас – не очень. Мы пытались перехватить инициативу, все время надо было интенсивно двигаться, показывать свое присутствие, показывать зубы, но они были лучше. У нас был план на игру: подавать им под лево, действовать агрессивно, не давать им играть активно, но выполнить это не очень получилось. Мы, может быть, не от себя играли, а ждали, что они будут делать.

Изменилось ли теперь отношение к миксту? У меня и так очень серьезный напарник, мне нельзя расслабляться (смеется). На самом деле этот заряд передается. Любой матч на Большом Шлеме важен и ценен, да и микст я люблю играть.

На траве дальше продолжу выступать со Спирс, будем играть Бирмингем, Истборн и на Уимблдоне», – сказала Киченок.