Киченок/Спирс – Флипкенс/Ларссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, второго июня, Надежда Киченок сыграет поединок 1/8 финала парного разряда.
Украинка вместе с Абигейл Спирс из США сразится против 15-го сеяного дуэта Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция).
Матч пройдет последним запуском на корте имени Симоны Матьё. Ориентировочное время начала – 20:10 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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