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Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда

Украинка в дуэте с Абигейл Спирс одержала еще одну победу

  • 31.05.2019 18:06
  • 637 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла еще один матч в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В поединке второго круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США обыграла испанский дуэт Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо. 
 
Ролан Гаррос. 2-й круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо – 6:2, 2:6, 6:3
 
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против 15-й сеянной пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция).
 
Отметим, что Надежда Киченок также выступит и в миксте.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alefteev77
    online
    alefteev77, 31.05.2019 18:29
    -1
    Молодцы сестры Киченок - меняются, думают, экспериментируют.
    Близнецам действительно лучше играть отдельно - сделали правильные выводы.
    Желаем Вам дальнейших успехов на Роланд Гарросе и на других турнирах.
    Спасибо, что всегда играете за сборную Украины.
    Вообще у нас классная сборная: Леся Церенко, Катя Козлова, Марта Костюк и сестры Киченок. Дружные, позитивные и сильные девочки.
    И две примадоны - Свитолина и Ястремская, которых нужно просить и уговаривать играть за сборную Украины.
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