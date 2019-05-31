Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла еще один матч в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В поединке второго круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США обыграла испанский дуэт Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо.
Ролан Гаррос. 2-й круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо – 6:2, 2:6, 6:3
В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют против 15-й сеянной пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция).
Отметим, что Надежда Киченок также выступит и в миксте.
Источник — Sport.ua
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Близнецам действительно лучше играть отдельно - сделали правильные выводы.
Желаем Вам дальнейших успехов на Роланд Гарросе и на других турнирах.
Спасибо, что всегда играете за сборную Украины.
Вообще у нас классная сборная: Леся Церенко, Катя Козлова, Марта Костюк и сестры Киченок. Дружные, позитивные и сильные девочки.
И две примадоны - Свитолина и Ястремская, которых нужно просить и уговаривать играть за сборную Украины.
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