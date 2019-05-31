Ролан Гаррос. Надежда Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда

Недолго. Как лохметова с преданной ему шавкой (павелкой) отправят по законному месту пребывания -...

Самое обидное, что результат вполне ожидаем....Козлова бы получше смотрелась...

Мы тут скорее говорим не о критике, а лицемерии со стороны Свитолиной и людей, которые за ней сто...

Да все пик Свитолиной позади дальше будет только деградация!

19:40 — pavel85

Шахтер кричал когда стал победителем Лиги Европы..А это сопляки наступившие на пробку.)))Молодцы ...

19:39 — serge_kr

Видно что маленькие да глупенькие, надеюсь им обяснят что не следует так позорится!

19:31 — Forever_young_12

Ох и даун! Где это видано чтобы в Европе покупались кубки? С таким же успехом можно ...