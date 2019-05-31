Киченок/Спирс – Мартинес-Санчес/Соррибес-Тормо. LIVE трансляция

16:41 — alefteev77

Сборная Украины по теннису играла последние мачти кубка федераций в Польше, Канаде и Австралии - ...

16:41 — Sviatoslav Kudelych

16:41 — Sviatoslav Kudelych

16:40 — Олег Кулініч

Угу, нема сил на це дивитись.

16:39 — Александр Черепанов

Очень жаль...( По-моему Элина физически не готова, а это гораздо больше расстраивает, чем плохая ...

16:39 — alefteev77

Если честно - Свитолина забила на сборную Украины - так что болеть за нее нет ни малейшего желани...

16:37 — alefteev77

Может станете новым тренером Свитолиной?

16:36 — AlexMatroskin

Парни Свитолина стоя на одной ноге , играет почти на равных с Мугурусой .... Это оч. достойный ур...

16:35 — vizuals

Який зїзд. Скоріше конгресс))

16:35 — valera_66

Видно хорошо усвоила Мугуруса уроки от Ястремской