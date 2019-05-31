Киченок/Спирс – Мартинес-Санчес/Соррибес-Тормо. LIVE трансляция

В пятницу, 31 мая, Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В дуэте с Абигейл Спирс из США украинка сыграет против испанской пары Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Сара Соррибес-Тормо.
Ориентировочное время начала матча – 16:15 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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