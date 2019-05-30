Надежда КИЧЕНОК: «Больше играли на Крейчикову, она выпадала из игры»

«Только в конце, где-то при 4-4 я уже задумалась о счете, а так просто играла в свое удовольствие. Такой был настрой. Потому что до этого мы с Эби проиграли несколько матчей из-за того, что много думали о том, как играют соперницы. Здесь пытались играть инстинктивно, знали, что если будем играть агрессивно, то у нас будет шанс. Спирс – очень позитивная, мне с ней комфортно, у нее все время приподнятое настроение.

Повлиял ли на Синякову затяжной матч в одиночке? Она точно сегодня не была слабым звеном. Она выиграла свою одиночку, ей это добавило уверенности, если бы проиграла, то могли бы быть вопросы. В их команде слабое звено – это Барбора, она медленнее. По ходу матча было видно, что она выпадает, поэтому мы больше играли на нее. У нас был такой план и до игры, а по ходу матча он только подтвердился.

По поводу матча второго круга, то с испанками Мартинес-Санчес и Соррибес-Тормо мы играли с Людой (в Мадриде в этом году). Поэтому мы ждем очень непростой матч, они играют нестандартно, особенно Мартинес. Будем разговаривать с тренерами. Есть шанс в любом случае. То, что нам нужно будет играть два дня подряд, это даже лучше, потому что надоело уже тренироваться», – сказала Надя.