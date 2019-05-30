Киченок/Спирс – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 мая, Надежда Киченок стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В дуэте с Абигейл Спирс из США украинка сыграет против первой сеяной пары Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия).

Ориентировочное время начала матча – 18:10 по Киеву.