Киченок/Спирс – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 мая, Надежда Киченок стартует в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В дуэте с Абигейл Спирс из США украинка сыграет против первой сеяной пары Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (обе - Чехия).
Ориентировочное время начала матча – 18:10 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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