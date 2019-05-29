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Бертенс покидает Ролан Гаррос

Одна из фавориток Открытого чемпионата Франции не смогла доиграть матч второго круга

  • 29.05.2019 19:47
  • 824 просмотра
  • 2 комментария
Бертенс покидает Ролан Гаррос
© Roland-Garros. Кики Бертенс
Одна из фавориток Открытого чемпионата Франции Кики Бертенс из Нидерландов завершила борьбу на стадии второго круга.
 
27-летняя теннисистка снялась с матча против словачки Виктории Кужмовой после пятого гейма первого сета.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Кужмова (Словакия) – 1:4 (отказ)
 
Кики сообщила докторам, что она дрожит и у нее пропала энергия.
 
Отметим, что Бертенс сохраняла шансы возглавить мировой рейтинг по итогам Ролан Гаррос, после ее вылета подвинуть с пьедестала Наоми Осаку может только Каролина Плишкова. 
 
Ранее турнир покинули Петра Квитова (травма) и Анжелик Кербер (проиграла в 1-м раунде).
 
Также перед матчем второго круга снялась Бьянка Андрееску.
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Источник — WTA Insider

(5 голосов)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.05.2019 20:33
    0
    Inkognito Z, 29.05.2019 20:19
    Также с матча второго круга снялась Бьянка Андрееску.
    З якої придурі? Завтра вона з Кенін буде грати друге коло
    Рішення про зняття Андреєску не підтверджене
    підтверджене
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 29.05.2019 20:19
    -1
    Также с матча второго круга снялась Бьянка Андрееску.
    З якої придурі? Завтра вона з Кенін буде грати друге коло
    Рішення про зняття Андреєску не підтверджене
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 29.05.2019 20:33
    0
    Inkognito Z, 29.05.2019 20:19
    Также с матча второго круга снялась Бьянка Андрееску.
    З якої придурі? Завтра вона з Кенін буде грати друге коло
    Рішення про зняття Андреєску не підтверджене
    підтверджене
    Ссылка
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