Бертенс покидает Ролан Гаррос

Одна из фавориток Открытого чемпионата Франции Кики Бертенс из Нидерландов завершила борьбу на стадии второго круга.
27-летняя теннисистка снялась с матча против словачки Виктории Кужмовой после пятого гейма первого сета.
Ролан Гаррос. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Кужмова (Словакия) – 1:4 (отказ)
Кики сообщила докторам, что она дрожит и у нее пропала энергия.
Отметим, что Бертенс сохраняла шансы возглавить мировой рейтинг по итогам Ролан Гаррос, после ее вылета подвинуть с пьедестала Наоми Осаку может только Каролина Плишкова.
Ранее турнир покинули Петра Квитова (травма) и Анжелик Кербер (проиграла в 1-м раунде).
Также перед матчем второго круга снялась Бьянка Андрееску.
Источник — WTA Insider
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