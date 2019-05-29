Бертенс покидает Ролан Гаррос

Одна из фавориток Открытого чемпионата Франции Кики Бертенс из Нидерландов завершила борьбу на стадии второго круга.

27-летняя теннисистка снялась с матча против словачки Виктории Кужмовой после пятого гейма первого сета.

Ролан Гаррос. Второй круг

Кики Бертенс (Нидерланды) – Виктория Кужмова (Словакия) – 1:4 (отказ)

Кики сообщила докторам, что она дрожит и у нее пропала энергия.

Отметим, что Бертенс сохраняла шансы возглавить мировой рейтинг по итогам Ролан Гаррос, после ее вылета подвинуть с пьедестала Наоми Осаку может только Каролина Плишкова.

Также перед матчем второго круга снялась Бьянка Андрееску.