ФОТО. Кики Бертенс ждет ребенка

Бывшая четвертая ракетка мира не теряет времени после ухода из профессионального спорта

  • 26.10.2021 17:54
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ФОТО. Кики Бертенс ждет ребенка
© Инстаграм Кики Бертенс

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс сообщила в инстаграме о своей беременности.
 
В конце 2019 года Кики вышла замуж за своего физиотерапевта Ремко де Рейке.
 
29-летняя Бертенс – бывшая четвертая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, полуфиналистка Ролан Гаррос-2016. За карьеру заработала более 11 миллионов долларов призовых.
 
В конце прошлого года Кики перенесла операцию на ахилле, после чего не смогла на свой прежний уровень и приняла решение завершить карьеру.

Источник — Instagram

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