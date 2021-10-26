ФОТО. Кики Бертенс ждет ребенка

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс сообщила в инстаграме о своей беременности.
В конце 2019 года Кики вышла замуж за своего физиотерапевта Ремко де Рейке.
29-летняя Бертенс – бывшая четвертая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, полуфиналистка Ролан Гаррос-2016. За карьеру заработала более 11 миллионов долларов призовых.
В конце прошлого года Кики перенесла операцию на ахилле, после чего не смогла на свой прежний уровень и приняла решение завершить карьеру.
Источник — Instagram
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