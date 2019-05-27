Квитова снялась с Ролан Гаррос

Шестая ракетка мира Петра Квитова не будет играть на Открытом чемпионате Франции. Чешская теннисистка снялась с соревнований после пятиминутной тренировки.
В социальных сетях Петра сообщила, что ее несколько недель беспокоит левое предплечье, а сегодня самочуствие ухудшилось.
Место Квитовой займет «лаки-лузер» Кайа Юван из Словакии, которая в первом круге сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.
Ранее турнир после поражения в первом круге покинула Анжелик Кербер.
Источник — Twitter
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