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Квитова снялась с Ролан Гаррос

Место чешской теннисистки займет Кайа Юван из Словакии

  • 27.05.2019 11:52
  • 804 просмотра
  • 1 комментарий
Квитова снялась с Ролан Гаррос
© Roland-Garros. Петра Квитова
Шестая ракетка мира Петра Квитова не будет играть на Открытом чемпионате Франции. Чешская теннисистка снялась с соревнований после пятиминутной тренировки. 
 
В социальных сетях Петра сообщила, что ее несколько недель беспокоит левое предплечье, а сегодня самочуствие ухудшилось.
 
Место Квитовой займет «лаки-лузер» Кайа Юван из Словакии, которая в первом круге сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.
 
Ранее турнир после поражения в первом круге покинула Анжелик Кербер.
 
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 27.05.2019 12:14
    0
    Кирсті пощастило, з'явився хоч якийсь шанс пройти далі
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 27.05.2019 12:14
    0
    Кирсті пощастило, з'явився хоч якийсь шанс пройти далі
    Ссылка
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