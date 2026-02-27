Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
WTA
27 февраля 2026, 14:06 |
57
0

Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине

Паолини идет за трофеем в Мексике, в США единственной сеяной осталась Стернс

27 февраля 2026, 14:06 |
57
0
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

В ночь на 27 февраля завершились все матчи 1/8 финала турниров WTA 500 в Мериде (Мексика) и WTA 250 в Остине (США).

Первая сеяная пятисотника в Мексике Жасмин Паолини продолжает погоню за трофеем – в четвертьфинале итальянка встретится с Кэти Бултер.

Эмма Наварро, которая была посеяна под вторым номером, потерпела поражение от Чжан Шуай. Китаянка далее сыграет с Викторией Хименес Касинцевой.

Еще два четвертьфинальных матча: Зейнеп Сонмез – Кэти Бултер, Магдалена Френх – Мария Боузкова.

WTA 500 Мерида. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Жасмин Паолини [1] – Присцилла Хон [LL] – 6:0, 6:2
Кэти Бултер – Камила Осорио – 6:3, RET., Осорио

Энн Ли [3] – Зейнеп Сонмез – 6:3, 6:7 (7:9), 4:6
Кристина Букша – Марина Стакушич [WC] – 7:6 (7:1), 6:3

Нижняя часть сетки

Джессика Бузас Манейро [7] – Магдалена Френх – 0:6, 3:6
Эмилиано Аранго – Мария Боузкова [4] – 6:2, 1:6, 0:2, RET., Аранго

Магда Линетт [8] – Виктория Хименес Касинцева [Q] – 7:5, 6:7 (5:7), 5:7
Чжан Шуай – Эмма Наварро [2] – 6:4, 6:4

WTA 500 Мерида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Жасмни Паолини [1] – Кэти Бултер
Зейнеп Сонмез – Кристина Букша

Нижняя часть сетки

Магдалена Френх – Мария Боузкова [4]
Виктория Хименес Касинцева [Q] – Чжан Шуай

В Остине осталась всего одна сеяная – Пейтон Стернс с четвертым номером посева прошла на своем пути Франческу Джонс и Кайю Юван. Далее американка встретится с Оксаной Селехметьевой.

В 1/8 финала соревнования покинула вторая сеяная Ива Йович, которая уступила Айле Томлянович. Австралийка в четвертьфинале поборется со своей соотечественницей Кимберли Биррелл.

Еще два четвертьфинальных поединка: Юань Юэ – Эшлин Крюгер, Ребека Масарова – Тейлор Таунсенд.

WTA 250 Остин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Далма Галфи – 6:3, 6:2
Анастасия Захарова – Эшлин Крюгер – 5:7, 3:6

Ребека Масарова [Q] – Уитни Осигве [Q] – 7:6 (7:2), 6:3
Никола Бартункова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC] – 1:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Камилла Рахимова – Оксана Селехметьева – 2:6, 5:7
Кайя Юван – Пейтон Стернс [4] – 0:6, 2:6

Кимберли Бирреллл – Кэролайн Доулхайд [Q] – 6:4, 6:2
Айла Томлянович – Ива Йович [2] – 4:6, 6:4, 6:4

WTA 250 Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Эшлин Крюгер
Ребека Масарова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC]

Нижняя часть сетки

Оксана Селехметьева – Пейтон Стернс [4]
Кимберли Бирреллл – Айла Томлянович

По теме:
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Ястремская проиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мериде
Даяна Ястремская – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Остин Юань Юэ Далма Галфи Анастасия Захарова Эшлин Крюгер Ребека Масарова Уитни Осигве Никола Бартункова Тейлор Таунсенд Камилла Рахимова Оксана Селехметьева Кайя Юван Пейтон Стернс Кимберли Биррелл Кэролайн Доулхайд Айла Томлянович Ива Йович WTA Мерида Жасмин Паолини Присцилла Хон Кэти Бултер Камила Осорио Энн Ли Зейнеп Сонмез Кристина Букша Марина Стакушич Джессика Бузас Манейро Магдалена Френх Эмилиана Аранго Мария Боузкова Магда Линетт Виктория Хименес Касинцева Чжан Шуай Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Другие виды | 26 февраля 2026, 17:23 0
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска

Георгий Мазурашу высказался по поводу ситуации вокруг Юрия Аникеева

Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 27 февраля 2026, 11:55 1
Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина в двух сетах переиграла Екатерну Горгодзе в матче 1/4 финала

Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Бокс | 27.02.2026, 04:45
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27.02.2026, 07:29
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
26.02.2026, 07:23
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 42
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем