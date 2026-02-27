Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине

В ночь на 27 февраля завершились все матчи 1/8 финала турниров WTA 500 в Мериде (Мексика) и WTA 250 в Остине (США).

Первая сеяная пятисотника в Мексике Жасмин Паолини продолжает погоню за трофеем – в четвертьфинале итальянка встретится с Кэти Бултер.

Эмма Наварро, которая была посеяна под вторым номером, потерпела поражение от Чжан Шуай. Китаянка далее сыграет с Викторией Хименес Касинцевой.

Еще два четвертьфинальных матча: Зейнеп Сонмез – Кэти Бултер, Магдалена Френх – Мария Боузкова.

WTA 500 Мерида. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Жасмин Паолини [1] – Присцилла Хон [LL] – 6:0, 6:2

Кэти Бултер – Камила Осорио – 6:3, RET., Осорио

Энн Ли [3] – Зейнеп Сонмез – 6:3, 6:7 (7:9), 4:6

Кристина Букша – Марина Стакушич [WC] – 7:6 (7:1), 6:3

Нижняя часть сетки

Джессика Бузас Манейро [7] – Магдалена Френх – 0:6, 3:6

Эмилиано Аранго – Мария Боузкова [4] – 6:2, 1:6, 0:2, RET., Аранго

Магда Линетт [8] – Виктория Хименес Касинцева [Q] – 7:5, 6:7 (5:7), 5:7

Чжан Шуай – Эмма Наварро [2] – 6:4, 6:4

WTA 500 Мерида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Жасмни Паолини [1] – Кэти Бултер

Зейнеп Сонмез – Кристина Букша

Нижняя часть сетки

Магдалена Френх – Мария Боузкова [4]

Виктория Хименес Касинцева [Q] – Чжан Шуай

В Остине осталась всего одна сеяная – Пейтон Стернс с четвертым номером посева прошла на своем пути Франческу Джонс и Кайю Юван. Далее американка встретится с Оксаной Селехметьевой.

В 1/8 финала соревнования покинула вторая сеяная Ива Йович, которая уступила Айле Томлянович. Австралийка в четвертьфинале поборется со своей соотечественницей Кимберли Биррелл.

Еще два четвертьфинальных поединка: Юань Юэ – Эшлин Крюгер, Ребека Масарова – Тейлор Таунсенд.

WTA 250 Остин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Далма Галфи – 6:3, 6:2

Анастасия Захарова – Эшлин Крюгер – 5:7, 3:6

Ребека Масарова [Q] – Уитни Осигве [Q] – 7:6 (7:2), 6:3

Никола Бартункова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC] – 1:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Камилла Рахимова – Оксана Селехметьева – 2:6, 5:7

Кайя Юван – Пейтон Стернс [4] – 0:6, 2:6

Кимберли Бирреллл – Кэролайн Доулхайд [Q] – 6:4, 6:2

Айла Томлянович – Ива Йович [2] – 4:6, 6:4, 6:4

WTA 250 Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Юань Юэ [LL] – Эшлин Крюгер

Ребека Масарова [Q] – Тейлор Таунсенд [WC]

Нижняя часть сетки

Оксана Селехметьева – Пейтон Стернс [4]

Кимберли Бирреллл – Айла Томлянович