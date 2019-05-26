Ролан Гаррос. Анжелик Кербер проиграла в первом круге

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер (№5 WTA) неожиданно рано покинула Открытый чемпионат Франции, не сумев защитить прошлогодний четвертьфинал.
В матче первого круга экс-первая ракетка мира в двух сетах уступила 18-летней Анастасие Потаповой (№81 WTA) из России.
Ролан Гаррос. 1-й круг
Анжелик Кербер (Германия) – Анастасия Потапова (Россия) – 4:6, 2:6
Данная победа стала для Потаповой первой над теннисистками из топ-10, также это был ее дебют в основной сетке Ролан Гаррос.
Отметим, что Кербер стала первой теннисисткой, которая трижды вылетала в первом раунде Открытого чемпионата Франции, находясь на тот момент в первой десятке рейтинга (№3 в 2016, №1 в 2017 и № 5 в 2019).
Добавим, что Анжелик в третьем круге могла стать потенциальной соперницей украинки Даяны Ястремской.
Источник — Sport.ua
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