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Ролан Гаррос. Анжелик Кербер проиграла в первом круге

Экс-первая ракетка мира уступила 18-летней Анастасие Потаповой из России

  • 26.05.2019 13:38
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Анжелик Кербер проиграла в первом круге
© Roland-Garros. Анастасия Потапова
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер (№5 WTA) неожиданно рано покинула Открытый чемпионат Франции, не сумев защитить прошлогодний четвертьфинал.
 
В матче первого круга экс-первая ракетка мира в двух сетах уступила 18-летней Анастасие Потаповой (№81 WTA) из России.
 
Ролан Гаррос. 1-й круг
Анжелик Кербер (Германия) – Анастасия Потапова (Россия) – 4:6, 2:6
 
Данная победа стала для Потаповой первой над теннисистками из топ-10, также это был ее дебют в основной сетке Ролан Гаррос.
 
Отметим, что Кербер стала первой теннисисткой, которая трижды вылетала в первом раунде Открытого чемпионата Франции, находясь на тот момент в первой десятке рейтинга (№3 в 2016, №1 в 2017 и № 5 в 2019).
 
Добавим, что Анжелик в третьем круге могла стать потенциальной соперницей украинки Даяны Ястремской.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 26.05.2019 13:48
    0
    Таак,первая сеяная теннисистка на выход. И Даяне легче будет дальше, и Элине не так обидно)
    Ссылка
    Inkognito Z
      Inkognito Z, 26.05.2019 13:48
    0
    Таак,первая сеяная теннисистка на выход. И Даяне легче будет дальше, и Элине не так обидно)
    Ссылка
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