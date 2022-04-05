ФОТО. Экс-четвертая ракетка мира родила первенца

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс сообщила в инстаграме о рождении первенца. Мальчика назвали Матс. Отец ребенка и муж Бертенс – ее бывший физиотерапевт Ремко де Рейке, пара узаконила отношения в 2019 году.
30-летняя Бертенс – бывшая четвертая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, полуфиналистка Ролан Гаррос 2016. За карьеру заработала более 11 миллионов долларов призовых.
В конце 2020 года Кики перенесла операцию на ахилле, после чего не смогла выйти на свой прежний уровень и приняла решение завершить карьеру.
Источник — Instagram
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