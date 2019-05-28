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МОЛЧАНОВ: «Мы были аутсайдерами, но выходили с настроем побеждать»

Украинский теннисист – о победе в первом круге парного разряда на Ролан Гаррос

  • 28.05.2019 20:30
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МОЛЧАНОВ: «Мы были аутсайдерами, но выходили с настроем побеждать»
© БТУ. Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов рассказал о победе в первом раунде парного разряда на Открытом чемпионате Франции.
 
На старте Молчанов в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) обыграл девятую сеяную пару Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина). 
 
«Всегда по Большим Шлемам скучаешь, на этих турнирах всегда выкладываешься по-другому, это самые важные старты, на которых у тебя есть шанс подняться выше. Сегодня изначально мы выходили аутсайдерами на этот матч, для грунта это одна из самых сильных пар. Терять было нечего, выходили с настроем побеждать. Они знали, что мы тоже не промах и можем представлять опасность. Мы знали слабые, сильные стороны соперников, которые до матча определяем при подготовке. 
 
Очень хочется выигрывать такие матчи, четыре шанса в году - это не так много. Получать ноль в зачет не очень хочется, для пары это особенно важно. На матч выходишь и 10-15 минут, может, чувствуешь себя не в своей тарелке, а затем уже входишь в игру и чувствуешь себя по-другому. У меня у напарника физическая составляющая не такая мощная, потому что он повзрослее, поэтому, возможно, приходится на себя брать больше, когда доходит до третьих сетов. Потому что я понимаю, что если я выпаду, то это конец. 
 
Мы редко общаемся на корте? Когда играешь уже полтора года, то уже и чуть надоедаешь, и понимаешь с полуслова. Нам достаточно одного жеста, чтобы понять, какую комбинацию делаем сейчас и что делаем потом. Как результаты показывают, мы лучше играем на грунте. У Зеленая размашистая техника, ему лучше, когда корт помедленнее. 
 
По поводу следующих соперников, то Гонсалес / Куреши посильнее, потому что они парники, но и одиночки, Лайович / Типсаревич, тоже могут сильно отыграть. Если одиночник хорошо настраивается, то может сильно выступить и в паре», – сказал Молчанов.
 
Отметим, что Денис стартовал в парной сетке Ролан Гаррос впервые с 2016 года.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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