Ролан Гаррос. Молчанов начинает турнир с победы

Украинский теннисист Денис Молчанов удачно стартовал в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) 32-летний украинец обыграл девятую сеяную пару Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина).
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Максимо Гонсалес / Орасио Себальос – 7:6(3), 4:6, 6:3
В следующем раунде Молчанов и Зеленай встретятся с победителями матча Гонсалес / Куреши – Лайович / Типсаревич.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.