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Ролан Гаррос. Молчанов начинает турнир с победы

Украинский теннисист выиграл матч парного разряда

  • 28.05.2019 17:47
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Ролан Гаррос. Молчанов начинает турнир с победы
© ATP. Игор Зеленай и Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов удачно стартовал в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) 32-летний украинец обыграл девятую сеяную пару Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина). 
 
Ролан Гаррос. 1-й круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Максимо Гонсалес / Орасио Себальос – 7:6(3), 4:6, 6:3
 
В следующем раунде  Молчанов и Зеленай встретятся с победителями матча Гонсалес / Куреши – Лайович / Типсаревич.
 
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Источник — Sport.ua

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