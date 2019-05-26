Ролан Гаррос. Четыре украинки выступят в парном разряде

Четыре украинские теннисистки выступят в парном разряде Открытого чемпионата Франции.
Надежда Киченок в дуэте с американкой Абигейл Спирс в первом круге сразится с первой сеяной парой Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (обе - Чехия).
Даяна Ястремская и Анастасия Потапова (Россия) дебютируют в парной сетке матчем против Мэнди Минеллы (Люксембург) и Элисон ван Эйтванк (Бельгия).
Катерина Козлова в дуэте с Александрой Пановой из России в первом раунде встретится с восьмыми номерами посева Чжань Хаоцин и Латишей Чжань (обе - Тайвань).
Людмила Киченок в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии сыграет против 14-й сеяной пары Ирина Бегу – Михаэла Бузаренску (Румыния).
В мужском парном разряде выступит Денис Молчанов, который в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) встретится с девятой сеяной парой Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина).
Источник — Sport.ua
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