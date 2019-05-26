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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая

В понедельник на корты Парижа выйдут Даяна Ястремская и Сергей Стаховский

  • 26.05.2019 15:50
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В понедельник, 27 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут двое украинцев.
 
Единственный представитель Украины в мужской сетке Сергей Стаховский (№111 ATP) в статусе лаки-лузера сразится против француза Жиля Симона  (№29 ATP). Поединок состоится третьим запуском на корте №7 после матча WTA Самсонова – Векич. Ориентировочно время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская (№32 WTA), которая в субботу выиграла турнир в Страсбурге, начнет турнир матчем против испанки Карлы Суарес Наварро (№29 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №13 после матча Кумхум – Севастова. Ориентировочно время начала матча – 15:30 по Киеву.
 
Отметим, что Леся Цуренко свой матч сыграет во вторник.
 

 

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Источник — Sport.ua

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