Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 27 мая

В понедельник, 27 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут двое украинцев.
Единственный представитель Украины в мужской сетке Сергей Стаховский (№111 ATP) в статусе лаки-лузера сразится против француза Жиля Симона (№29 ATP). Поединок состоится третьим запуском на корте №7 после матча WTA Самсонова – Векич. Ориентировочно время начала матча – 15:00 по Киеву.
Даяна Ястремская (№32 WTA), которая в субботу выиграла турнир в Страсбурге, начнет турнир матчем против испанки Карлы Суарес Наварро (№29 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №13 после матча Кумхум – Севастова. Ориентировочно время начала матча – 15:30 по Киеву.
Отметим, что Леся Цуренко свой матч сыграет во вторник.
Источник — Sport.ua
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