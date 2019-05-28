Леся Цуренко – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 28 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка встретится с Эжени Бушар из Канады (№77 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Хачанов – Штебе. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, Бушар выиграла два матча, но обе ее победы были на Кубке Федерации. Единственный поединок в WTA-туре остался за украинкой.
Во втором круге победительница встречи сразится против Дарьи Гавриловой (№61 WTA) или Александры Крунич (№76 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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