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Леся Цуренко – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 28.05.2019 12:20
  • 397 просмотров
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Леся Цуренко – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко
Во вторник, 28 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка встретится с Эжени Бушар из Канады (№77 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Хачанов – Штебе. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались трижды, Бушар выиграла два матча, но обе ее победы были на Кубке Федерации. Единственный поединок в WTA-туре остался за украинкой.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Дарьи Гавриловой (№61 WTA) или Александры Крунич (№76 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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