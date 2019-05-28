Леся Цуренко – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 28 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче первого круга украинка встретится с Эжени Бушар из Канады (№77 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Хачанов – Штебе. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались трижды, Бушар выиграла два матча, но обе ее победы были на Кубке Федерации. Единственный поединок в WTA-туре остался за украинкой.

Во втором круге победительница встречи сразится против Дарьи Гавриловой (№61 WTA) или Александры Крунич (№76 WTA).