Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 28 мая

Во вторник, 28 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут двое украинцев.
Вторая ракетка Украина Леся Цуренко (№27 WTA) начнет турнир матчем против Эжени Бушар из Канады (№77 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Хачанов – Штебе. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
В мужском парном разряде во вторник стартует Денис Молчанов, который в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) встретится с девятой сеяной парой Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина). Матч состоится на корте №11 третьим запуском после матча ATP Лайович – Монтейро. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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