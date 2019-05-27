Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 28 мая

Шкода, бо ПРОДАЖНІ тварини зробили свою справу. Якщо кучинський. гуцуляк та несторов не пройдуть ...

18:37 — Валерий Друца

Анализ очень точный (особенно про " выключатель") Послушаем, что она сама думает. А жаль, конечно...

18:33 — lviv-999

Все очікувано.Потрібно підсилювати команду і ставати більш різноплановою тенісисткою.Інколи потрі...

18:29 — vit-2

Грунт, як для гостроатакуючого гравця, це найменш зручне покриття для Даяни, а на траві і харді м...

18:26 — MiddleGreek

В другому сеті могла вириватися вперед як на своїй подачі так і на подачі іспанки. Поспішала, хот...