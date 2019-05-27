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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 28 мая

Во вторник на корты Парижа выйдут Леся Цуренко и Денис Молчанов

  • 27.05.2019 16:55
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 28 мая
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Во вторник, 28 мая, на корты Ролан Гаррос выйдут двое украинцев.
 
Вторая ракетка Украина Леся Цуренко (№27 WTA) начнет турнир матчем против  Эжени Бушар из Канады (№77 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после матча ATP Хачанов – Штебе. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
 
В мужском парном разряде во вторник стартует Денис Молчанов, который в дуэте с Игором Зеленаем (Словакия) встретится с девятой сеяной парой Максимо Гонсалес / Орасио Себальос (оба - Аргентина). Матч состоится на корте №11 третьим запуском после матча ATP Лайович – Монтейро. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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