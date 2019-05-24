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Ролан Гаррос. Козлова узнала первую соперницу

Четвертая ракетка Украины в стартовом матче сразится против Бернарды Перы из США

  • 24.05.2019 19:42
  • 954 просмотра
  • 4 комментария
Ролан Гаррос. Козлова узнала первую соперницу
© WTA. Бернарда Пера
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№66 WTA) узнала соперницу по первому кругу основной сетки Открытого чемпионата Франции.
 
На старте соревнований украинка сыграет против самой высокорейтинговой теннисистки, которая выиграла квалификацию – американки Бернарды Перы (№83 WTA).
 
Отметим, что неделю назад представительница США победила на 100-тысячнике ITF в Трнаве.
 
Это будет первая встреча теннисисток. Во втором круге победительница этого матча сыграет против Элины Свитолиной или Винус Уильямс.
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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.05.2019 20:20
    0
    Жребий хороший. Уверен Катя пройдет дальше!
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 24.05.2019 20:13
    +2
    Надеемся увидеть матч Элины и Кати...
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 24.05.2019 20:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.05.2019 19:55
    Не лучший жребий, но и с этой соперницей Катя должна бы справляться.
    Та якось всім несолодко з самого старту.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 19:55
    +1
    Не лучший жребий, но и с этой соперницей Катя должна бы справляться.
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 24.05.2019 20:13
    +2
    Надеемся увидеть матч Элины и Кати...
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 24.05.2019 20:09
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.05.2019 19:55
    Не лучший жребий, но и с этой соперницей Катя должна бы справляться.
    Та якось всім несолодко з самого старту.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 19:55
    +1
    Не лучший жребий, но и с этой соперницей Катя должна бы справляться.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.05.2019 20:20
    0
    Жребий хороший. Уверен Катя пройдет дальше!
    Ссылка
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