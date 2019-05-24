Ролан Гаррос. Козлова узнала первую соперницу

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№66 WTA) узнала соперницу по первому кругу основной сетки Открытого чемпионата Франции.
На старте соревнований украинка сыграет против самой высокорейтинговой теннисистки, которая выиграла квалификацию – американки Бернарды Перы (№83 WTA).
Отметим, что неделю назад представительница США победила на 100-тысячнике ITF в Трнаве.
Это будет первая встреча теннисисток. Во втором круге победительница этого матча сыграет против Элины Свитолиной или Винус Уильямс.
Источник — Twitter
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