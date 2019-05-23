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Ролан Гаррос. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису

  • 23.05.2019 20:30
  • 5071 просмотр
  • 15 комментариев
Ролан Гаррос. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA), посеянная под девятым номером, начнет турнир против легендарной Винус Уильямс (№52 WTA).
 
Леся Цуренко (№27 WTA) на старте соревнований сразится против Эжени Бушар (№77 WTA) из Канады. 
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) дебютирует в основной сетке Ролан Гаррос поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№28 WTA).
 
Катерина Козлова (№66 WTA) начнет с одной из победительниц квалификации.
 
Отметим, что Свитолина и Козлова могут сыграть во втором круге.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Senator
    Senator, 23.05.2019 21:29
    -3
    Эле повезло, что попалась "старушка". Был бы кто помоложе и сразу домой.....недалеко к любимому....
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.05.2019 21:29
    +1
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    Если верить myscore то в 15 одиночная а в 18 пара
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.05.2019 21:28
    +1
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    одиночка
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    +1
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    Ссылка
    TarikUA
      TarikUA, 23.05.2019 21:12
    +2
    Stanislav Matusevych, 23.05.2019 20:44
    Интересно получилось. Элине расслабляться некогда, сразу нужно играть в полную силу. Венус-Козлова-Гарбинья-Стивенс. Если у нее получится со старта поймать соревновательный ритм, будет хорошо. Все-таки Венус - отличный раздражитель, при этом сейчас далека от своих лучших кондиций. Возраст все-таки.
    У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
    Але після такого ритму гри стаються великі спади, або ще що найгірше .... краще Даяні пожертвувати або парним, або одичкою.... все залежить від Даяни..... я їй тільки найкращого бажаю, не хай обминають те про що я тільки натякав(тфу, тфу,тфу) і прийшлось по маківці постукати бо дерева поруч не має
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.05.2019 21:06
    +1
    Andrey Kuzma, 23.05.2019 20:56
    Вынос тела старушкой, о чем тут говорить. Даяна, про остальных забыть, ну и Козлова может удивить.
    Думаю, Еля впевнено її переможе. Венус вже ничім брати її. Уильямс здатна на два-три обміну ударами, потім усе. Еліна витримає і 10 обмінів
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 23.05.2019 20:58
    +2
    Добре, що одразу Вільямс. Треба зібратися на перший матч, далі вже буде легше. Потенційно Мугурусу в 1/16 та Стівенс в 1/8 Еліна пройде. Саме перший матч найважчий. Шкода тільки, що на шляху Козлова.
    У Лесі в третьому колі черговий раз Халеп, нема чого коментувати, а от Даяні Кербер в 1/8 цілком до снаги. Якщо гратиме так як зараз.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 23.05.2019 20:56
    -2
    Вынос тела старушкой, о чем тут говорить. Даяна, про остальных забыть, ну и Козлова может удивить.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 23.05.2019 20:50
    +1
    Тю... вот жеж угораздило.... Элине собраться и сразу начать без раскачки!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.05.2019 20:46
    +1
    На самом деле жребий для Элины как и всегда в последнее время хороший, тут и мертвая мугуруса, вообщем перспективы хорошие давай Эля дерзай!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.05.2019 20:44
    +3
    В Даяни початок просто супер - буде показувати Суарес-Наварро, що та була неправа у Римі)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.05.2019 20:44
    +2
    Интересно получилось. Элине расслабляться некогда, сразу нужно играть в полную силу. Венус-Козлова-Гарбинья-Стивенс. Если у нее получится со старта поймать соревновательный ритм, будет хорошо. Все-таки Венус - отличный раздражитель, при этом сейчас далека от своих лучших кондиций. Возраст все-таки.
    У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 23.05.2019 20:39
    +2
    Ну що ж жереб далеко не найгірший. Найбільше хочеться перемоги Даяни, треба зламати цю традицію, тільки б їй Страсбург не аукнувся.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 23.05.2019 20:38
    0
    Бушар дуже оптимістично №7, мабуть 77.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 23.05.2019 20:35
    +6
    Что ж, как есть. Не придется Элине раскачиваться, сразу нужно будет брать быка за рога. Думаю, что Винус, при всем уважении к ней, Элине по силам, если наша первая ракетка не будет чудить. Верим, поддерживаем, болеем. Вперед, Элинка!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 23.05.2019 20:35
    +6
    Что ж, как есть. Не придется Элине раскачиваться, сразу нужно будет брать быка за рога. Думаю, что Винус, при всем уважении к ней, Элине по силам, если наша первая ракетка не будет чудить. Верим, поддерживаем, болеем. Вперед, Элинка!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.05.2019 20:44
    +3
    В Даяни початок просто супер - буде показувати Суарес-Наварро, що та була неправа у Римі)))
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 23.05.2019 21:12
    +2
    Stanislav Matusevych, 23.05.2019 20:44
    Интересно получилось. Элине расслабляться некогда, сразу нужно играть в полную силу. Венус-Козлова-Гарбинья-Стивенс. Если у нее получится со старта поймать соревновательный ритм, будет хорошо. Все-таки Венус - отличный раздражитель, при этом сейчас далека от своих лучших кондиций. Возраст все-таки.
    У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
    Але після такого ритму гри стаються великі спади, або ще що найгірше .... краще Даяні пожертвувати або парним, або одичкою.... все залежить від Даяни..... я їй тільки найкращого бажаю, не хай обминають те про що я тільки натякав(тфу, тфу,тфу) і прийшлось по маківці постукати бо дерева поруч не має
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 23.05.2019 20:58
    +2
    Добре, що одразу Вільямс. Треба зібратися на перший матч, далі вже буде легше. Потенційно Мугурусу в 1/16 та Стівенс в 1/8 Еліна пройде. Саме перший матч найважчий. Шкода тільки, що на шляху Козлова.
    У Лесі в третьому колі черговий раз Халеп, нема чого коментувати, а от Даяні Кербер в 1/8 цілком до снаги. Якщо гратиме так як зараз.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.05.2019 20:44
    +2
    Интересно получилось. Элине расслабляться некогда, сразу нужно играть в полную силу. Венус-Козлова-Гарбинья-Стивенс. Если у нее получится со старта поймать соревновательный ритм, будет хорошо. Все-таки Венус - отличный раздражитель, при этом сейчас далека от своих лучших кондиций. Возраст все-таки.
    У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 23.05.2019 20:39
    +2
    Ну що ж жереб далеко не найгірший. Найбільше хочеться перемоги Даяни, треба зламати цю традицію, тільки б їй Страсбург не аукнувся.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.05.2019 21:29
    +1
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    Если верить myscore то в 15 одиночная а в 18 пара
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.05.2019 21:28
    +1
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    одиночка
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 23.05.2019 21:23
    +1
    А у Даяны,первый полуфинал одиночка или пара в Страсбурге?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.05.2019 21:06
    +1
    Andrey Kuzma, 23.05.2019 20:56
    Вынос тела старушкой, о чем тут говорить. Даяна, про остальных забыть, ну и Козлова может удивить.
    Думаю, Еля впевнено її переможе. Венус вже ничім брати її. Уильямс здатна на два-три обміну ударами, потім усе. Еліна витримає і 10 обмінів
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 23.05.2019 20:50
    +1
    Тю... вот жеж угораздило.... Элине собраться и сразу начать без раскачки!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.05.2019 20:46
    +1
    На самом деле жребий для Элины как и всегда в последнее время хороший, тут и мертвая мугуруса, вообщем перспективы хорошие давай Эля дерзай!
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 23.05.2019 20:38
    0
    Бушар дуже оптимістично №7, мабуть 77.
    Ссылка
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