Ролан Гаррос. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин Открытого чемпионата Франции по теннису.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA), посеянная под девятым номером, начнет турнир против легендарной Винус Уильямс (№52 WTA).
Леся Цуренко (№27 WTA) на старте соревнований сразится против Эжени Бушар (№77 WTA) из Канады.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) дебютирует в основной сетке Ролан Гаррос поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№28 WTA).
Катерина Козлова (№66 WTA) начнет с одной из победительниц квалификации.
Отметим, что Свитолина и Козлова могут сыграть во втором круге.
2019 @rolandgarros draw. pic.twitter.com/QLMBYSpRk6— WTA Insider (@WTA_insider) 23 травня 2019 р.
Источник — Sport.ua
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У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
У Лесі в третьому колі черговий раз Халеп, нема чого коментувати, а от Даяні Кербер в 1/8 цілком до снаги. Якщо гратиме так як зараз.
У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
У Лесі в третьому колі черговий раз Халеп, нема чого коментувати, а от Даяні Кербер в 1/8 цілком до снаги. Якщо гратиме так як зараз.
У Даяны сетка неплоха, если удастся разобраться с Суарес Наварро. Кербер в третьем круге - это хорошо. РГ та никогда не любила, а сейчас еще и со здоровьем не все в порядке. Но тут, как обычно, многое будет зависеть от состояния самой Даяны. Слишком много она играет в Страсбурге, включая пару. Хотя она такой напряженный график любит, и уже явно соскучилась по нему, проиграв до этого четырежды подряд в первом круге.
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