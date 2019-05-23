Ролан Гаррос. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

22:03 — «УАФ – М а ф і я!»

Хотя нет, вру, кое что вы таки делать умеете. Вам нет равных в мире по швырянию коровьих лепешек ...

21:57 — «УАФ – М а ф і я!»

Козломордые вообще никому не нужны, даже польским дальнобойщикам, потому что вы нифига делать не ...

21:53 — Бывалый

тебе козлу и там не дадут ибо ты импотенто во всем и тебе прямая дорога НА XУЙ и самое главное н...

21:51 — Бывалый

чмо козломордое avk1970 с начало про соссию пишет avk1970, 23.05.2019 21:24 Экономика России...