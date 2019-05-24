ФОТО. Серена Уильямс замечена в Париже в инвалидном кресле

Американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в Париже в инвалидном кресле.
Бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр, проигравшая квалификацию к Ролан Гаррос, выложила фото в Твиттере, на котором 37-летняя американка, сидя в инвалидном кресле, держит на руках дочь Алексис Олимпию.
Планируется, что Серена Уильямс примет участие в Открытом чемпионате Франции, несмотря на последствия от травмы колена. В воскресенье, 26 мая, Серена должна начать турнир матчем против россиянки Виталии Дьяченко.
Планируется, что Серена Уильямс примет участие в Открытом чемпионате Франции, несмотря на последствия от травмы колена. В воскресенье, 26 мая, Серена должна начать турнир матчем против россиянки Виталии Дьяченко.
🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️ pic.twitter.com/P97jKPGSRw— Ysaline Bonaventure (@YsaBona) May 23, 2019
Источник — Twitter
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