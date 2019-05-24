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Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала на турнире в Страсбурге

  • 24.05.2019 11:05
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
В пятницу, 24-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет матч 1/2 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
19-летняя украинка сыграет против Арины Соболенко из Беларуси (№11 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская      Соболенко 
1-й круг  Парментье (6-2 6-4) №65 WTA   Чжу Линь (6-0 6-1) №108 WTA
2-й круг  Стосур (6-0 6-2) №89 WTA   Зигемунд (6-4 6-3) №99 WTA
1/4 финала  Ферро (6-1 6-3) №88 WTA  Пуиг (6-1 3-6 6-2) №61 WTA
 
Ранее девушки провели один матч, победила украинка.
 
В финале победительница встречи сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке (обе - Франция).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 11:37
    0
    Будуть грати дві гаубиці. Навіть не знаю, що спрогнозувати, бо Сабаленка також тітонька дуже серьозна і розігралася на цьому покритті. Але шанси Даяни непогані
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 11:37
    0
    Будуть грати дві гаубиці. Навіть не знаю, що спрогнозувати, бо Сабаленка також тітонька дуже серьозна і розігралася на цьому покритті. Але шанси Даяни непогані
    Ссылка
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