Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 24-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет матч 1/2 финала на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
19-летняя украинка сыграет против Арины Соболенко из Беларуси (№11 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:00 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки провели один матч, победила украинка.
В финале победительница встречи сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке (обе - Франция).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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