Страсбург. Надежда Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Правильно нахер ему гнилое никчемное даунамо . С никчемным руководством . Которые позорят некогд...

Хацкевіч взагалі не мав права питати Мораєса про його перехід до іншої команди - це приватна спра...

После вчерашней пьянки, никак в себя не придут

18:02 — vizuals

С первой половиной согласен, а вот по поводу второй части предложение - вряд ли. Слишком сильна а...

18:00 — Олег Стець

Будет то же самое, что и с "Днепром" ... для коломойских Украина - это страна тупых хохлов и безг...