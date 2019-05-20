Страсбург. Надежда Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на грунтовом турнире категории International во французском городе Страсбург.
В тандеме с американкой Абигейл Спирс украинка в матче первого круга легко обыграла тандем София Кенин (США) / Магда Линетт (Польша).
Страсбург. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – София Кенин / Магда Линетт – 6:2, 6:2
В матче 1/4 финала Киченок и Спирс, посеянные под пятым номером, сыграют против победительниц матча Дуань Инъин / Синьюнь Хань – Яфань Ван / Сайсай Чжэн.
Ранее в четвертьфинал финала в парного разряда вышла еще и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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