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Страсбург. Надежда Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Украинская теннисистка в паре с Абигейл Спирс выиграла матч первого круга

  • 20.05.2019 17:48
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Страсбург. Надежда Киченок сыграет в парном четвертьфинале
© WTA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка  Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на грунтовом турнире категории International во французском городе Страсбург.
 
В тандеме с американкой Абигейл Спирс украинка в матче первого круга легко обыграла тандем София  Кенин (США) / Магда Линетт (Польша).
 
Страсбург. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – София  Кенин / Магда Линетт – 6:2, 6:2
 
В матче 1/4 финала Киченок и Спирс, посеянные под пятым номером, сыграют против победительниц матча Дуань Инъин / Синьюнь Хань –  Яфань Ван / Сайсай Чжэн.
 
Ранее в четвертьфинал финала в парного разряда вышла еще и Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

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