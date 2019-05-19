WTA Страсбург. Ястремская пробилась в парный четвертьфинал

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала парного турнира Internationaux de Strasbourg, который проходит в Страсбурге.



В матче 1/8 финала Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана обыграла третьих сеяных Алисию Росольску (Польша) и Ян Чжаосюань (Китай) со счетом 6:2, 6:3.



WTA Страсбург. 1/8 финала.



Даяна Ястремская (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Алисия Росольска (Польша) / Ян Чжаосюань (Китай) – 6:2, 6:3.

Соперницами Ястремской в четвертьфинале будут либо немка Татьяна Мария и француженка Паулин Пармантье, либо же японка Мию Като и австралийка Сторм Сандерс. В одиночном разряде Ястремская сыграет стартовый матч именно с Пармантье.