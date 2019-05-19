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WTA Страсбург. Ястремская пробилась в парный четвертьфинал

Украинка выступает в паре вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана

  • 19.05.2019 22:24
  • 540 просмотров
  • 1 комментарий
WTA Страсбург. Ястремская пробилась в парный четвертьфинал
© Tennis World USA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала парного турнира Internationaux de Strasbourg, который проходит в Страсбурге.

В матче 1/8 финала Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана обыграла третьих сеяных Алисию Росольску (Польша) и Ян Чжаосюань (Китай) со счетом 6:2, 6:3.

WTA Страсбург. 1/8 финала.

Даяна Ястремская (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Алисия Росольска (Польша) / Ян Чжаосюань (Китай) – 6:2, 6:3.
 
Соперницами Ястремской в четвертьфинале будут либо немка Татьяна Мария и француженка Паулин Пармантье, либо же японка Мию Като и австралийка Сторм Сандерс. В одиночном разряде Ястремская сыграет стартовый матч именно с Пармантье.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 19.05.2019 23:02
    0
    Молодец Даяна хорошее качество тенниса показала, меня только беспокоит ее самочувствие, кашель очень сильный. Надо к Роллан Гарросу полностью выздороветь и подойти в оптимальной форме. .
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 19.05.2019 23:02
    0
    Молодец Даяна хорошее качество тенниса показала, меня только беспокоит ее самочувствие, кашель очень сильный. Надо к Роллан Гарросу полностью выздороветь и подойти в оптимальной форме. .
    Ссылка
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