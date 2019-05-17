Стало известно, как ATP накажет Кирьоса за выходку в Риме

ATP наложила на теннисиста штраф в размере 20 тысяч евро, а также лишила его 45 заработанных очков на турнире. Также Кирьос потеряет призовые в размере 33 635 евро и покроет затраты на свое проживание во время соревнований.

Напомним, в матче второго круга Кирьос остался недоволен решением судьи, после чего сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился.