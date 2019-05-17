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Стало известно, как ATP накажет Кирьоса за выходку в Риме

Теннисист уплатит штраф и будет лишен турнирных очков

  • 17.05.2019 10:06
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, как ATP накажет Кирьоса за выходку в Риме
© АТР. Ник Кирьос
Ассоциация теннисистов-профессионалов вынесла вердикт по делу о неподобающей выходке 24-летнего австралийца Ника Кирьоса во время Мастерсе в Риме.
 
ATP наложила на теннисиста штраф в размере 20 тысяч евро, а также лишила его 45 заработанных очков на турнире. Также Кирьос потеряет призовые в размере 33 635 евро и покроет затраты на свое проживание во время соревнований.
 
Напомним, в матче второго круга Кирьос остался недоволен решением судьи, после чего сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился.
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Источник — Twitter

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Комментарии
    alex55
      alex55, 17.05.2019 10:27
    0
    инстаграмное чудище. зажравшийся молодчик. ему бы на завод, поработать.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 17.05.2019 10:27
    0
    инстаграмное чудище. зажравшийся молодчик. ему бы на завод, поработать.
    Ссылка
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