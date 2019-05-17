Стало известно, как ATP накажет Кирьоса за выходку в Риме

Ассоциация теннисистов-профессионалов вынесла вердикт по делу о неподобающей выходке 24-летнего австралийца Ника Кирьоса во время Мастерсе в Риме.
ATP наложила на теннисиста штраф в размере 20 тысяч евро, а также лишила его 45 заработанных очков на турнире. Также Кирьос потеряет призовые в размере 33 635 евро и покроет затраты на свое проживание во время соревнований.
Напомним, в матче второго круга Кирьос остался недоволен решением судьи, после чего сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился.
unbelievable #Ibi19 pic.twitter.com/8YMtEpK3YA— andre (@andreopines) 16 травня 2019 р.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.