Кирьос извинился за свою выходку в Риме

Австралийский теннисист Ник Кирьос принес извинения за свой поступок в матче второго круга Мастерса в Риме.
24-летний спортсмен остался недоволен решением судьи, который предупредил Ника. Перед этим Кирьос пытался доказать, что во время подачи кто-то из зрителей двигался и помешал ему. В итоге, Кирьос сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и покинул матч.
Судья отдал победу его сопернику, Касперу Рууду. После игры Кирьос извинился.
unbelievable #Ibi19 pic.twitter.com/8YMtEpK3YA— andre (@andreopines) 16 травня 2019 р.
«Эмоции захлестнули. Извини, Рим. Может быть, увидимся», - сказал Кирьос.
Отметим, что дисквалификация Кирьоса стала юбилейной 50-й в истории Открытой эры.
Источник — FOX Sports
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