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Кирьос извинился за свою выходку в Риме

Австралиец бросал стул на корт и отказался продолжать матч

  • 17.05.2019 07:00
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Кирьос извинился за свою выходку в Риме
© ААР. Ник Кирьос
Австралийский теннисист Ник Кирьос​ принес извинения за свой поступок в матче второго круга Мастерса в Риме.
 
24-летний спортсмен остался недоволен решением судьи, который предупредил Ника. Перед этим Кирьос пытался доказать, что во время подачи кто-то из зрителей двигался и помешал ему. В итоге, Кирьос сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и покинул матч.
 
Судья отдал победу его сопернику, Касперу Рууду. После игры Кирьос извинился.
 
«Эмоции захлестнули. Извини, Рим. Может быть, увидимся», - сказал Кирьос.
 
Отметим, что дисквалификация Кирьоса стала юбилейной 50-й в истории Открытой эры. 
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Источник — FOX Sports

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