Самарканд. Манафов покидает турнир

Украинский теннисист Владислав Манафов (№559 ATP) проиграл поединок первого круга на челленджере в Казахстане.
26-летний украинец, который преодолел квалификацию, в трех сетах уступил Евгению Тюрневу из России (№550 ATP).
Самарканд. Первый круг
Владислав Манафов (Украина) – Евгений Тюрнев (Россия) – 6:1, 3:6, 2:6
Отметим, что Манафов также выступит и в парных соревнованиях. Ранее он дошел до полуфинала на турнире в Шымкенте.
Источник — Sport.ua
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