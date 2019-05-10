Шымкент. Манафов зачехлил ракетку

Украинский теннисист Владислав Манафов завершил выступления на турнире в Казахстане.
В паре с местным теннисистом Тимуром Хабибулиным украинец в полуфинале проиграл австрийско-финскому дуэту Юрий Родионов/Эмиль Руусувуори.
Шымкент. Полуфинал парного разряда
Владислав Манафов/Тимур Хабибулин – Юрий Родионов/Эмиль Руусувуори – 7:6(3), 5:7, 10:12
Отметим, что ранее Манафов проиграл в одиночном разряде. Это был его первый челленджер в сезоне.
Источник — Sport.ua
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