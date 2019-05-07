Шымкент. Манафов проиграл в первом круге

Украинский теннисист Владислав Манафов (№559 ATP) проиграл матч первого круга на челленджере в Казахстане.
В стартовом поединке 26-летний киевлянин в двух сетах уступил Рикардо Охеде из Испании (№444 ATP).
Шымкент. Первый круг
Владислав Манафов (Украина) – Рикардо Охеда (Испания) – 5:7, 2:6
Отметим, что на турнире в Шымкенте продолжает выступления Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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