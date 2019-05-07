Шымкент. Манафов проиграл в первом круге

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Блестящий удар Компани принес Манчестер Сити победу над Лестером 09:15 — alex128 Блин, еще один идиотизм вылазит боком. Я про три очка за победу. Отмените нах этот бред, давно уж...

Манчестер Сити – Лестер. Феноменальный гол Компани в девятку 09:13 — Милчел Авек Немного в сторону- таким ударом мог бы и череп проломить кому то из зрителей).

Стала известна будущая зарплата Петряка в МОЛ Види 09:12 — vitaha33 Ну і молодець, 2 лями це не лям. Він ж не в Китац пішов, а змінив чемпіона на віцечемпіона

Суркис не предлагал Михайличенко возглавить клуб 09:08 — Comrade Me Сами придумывают новости, сами опровергают. Журналисты епта. 08:58 — Муґунот правильно - бурбасятина 08:54 — zhevasil "Михайличенко отказался возглавлять Динамо" "Суркис не предлагал Михайличенко возглавить клуб" Ис...

WhoScored: Зинченко – третий в команде по оценкам за матч с Лестером 09:07 — rosti79 Почему не 1 или 2 третий это уже плохая тенденция

Малиновский не стал лучшим футболистом чемпионата Бельгии 09:06 — ManUtd Все равно он круто провел этот сезон