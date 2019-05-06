Марченко выиграл первый матч в сезоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№394 ATP) стартовал с победы на челленджере в Казахстане.
В матче первого круга украинец обыграл местного теннисиста Достанбека Ташбулатова, который получил от организаторов wild card.
Шымкент. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 6:2, 6:3
В следующем раунде Марченко встретится с шестым сеяным Владимиром Игнатиком (№243 ATP) из Беларуси.
Отметим, что для Ильи этот матч стал вторым в текущем сезоне и первым, который он выиграл. Ранее он пропустил больше четырех месяцев через травму.
Источник — Sport.ua
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