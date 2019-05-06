Марченко выиграл первый матч в сезоне

Уважаемый так а чего удивляться. Если у нас аналитик может в прямом эфире заявить о Пивасе. Или а...

09:38 — Павел Рева

Давайте Буряка еще в придачу. Кого еще забыли ? Сабо может ? А может сразу дуэт Алиев, Милевский ...

09:37 — rtrtrt

просто динамовские сердца закрывают глаза на всякие схемы, отмывание денег и тд. А иностранец не ...

09:17 — leejohn

да сколько уже можно!!!! если так и будет продолжаться, то со временем, если вдруг Суркис созреет...