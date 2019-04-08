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Тайвань. Илья Марченко выбыл в первом круге

Украинский теннисист прекратил борьбу

  • 08.04.2019 17:28
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Тайвань. Илья Марченко выбыл в первом круге
© Jimmie48 Photography

Украинский теннисист Илья Марченко вернулся на корт после паузы, связанной с травмами.

31-летний спортсмен в первом круге турнира на Тайване играл против местного теннисиста Так-Кхунн Ванга и уступил в трех сетах - 6:4, 3:6, 4:6.

Это первая игра Марченко с ноября 2018 года.

Со второго круга турнира участие в нем будет принимать Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

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