Тайвань. Илья Марченко выбыл в первом круге

Украинский теннисист Илья Марченко вернулся на корт после паузы, связанной с травмами.
31-летний спортсмен в первом круге турнира на Тайване играл против местного теннисиста Так-Кхунн Ванга и уступил в трех сетах - 6:4, 3:6, 4:6.
Это первая игра Марченко с ноября 2018 года.
Со второго круга турнира участие в нем будет принимать Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.