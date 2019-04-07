Украинский теннисист Илья Марченко возвращается на корт после серии травм. 31-летний украинец, который занимает в рейтинге 395-ю позицию, сыграет на челленджере на Тайване.

В первом круге турнира в Тайбэе Марченко сразися против местного теннисиста Так-Кхунн Ванга (№320 ATP).

Отметим, что этом же турнире сыграет и Сергей Стаховский. Лучший украинский теннисист в мировом рейтинге начнет борьбу со второго круга против победителя матча Стефан Робер (Франция) - Гонсало Оливейра (Португалия).

Отметим, что последний раз Илья Марченко выходил на корт в ноябре 2018 года.