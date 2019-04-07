Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Илья Марченко возвращается на корт

Украинский теннисист выступит на турнире в Тайбэе

  • 07.04.2019 16:02
  • 343 просмотра
  • 0 комментариев
Илья Марченко возвращается на корт
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко возвращается на корт после серии травм. 31-летний украинец, который занимает в рейтинге 395-ю позицию, сыграет на челленджере на Тайване.
 
В первом круге турнира в Тайбэе Марченко сразися против местного теннисиста Так-Кхунн Ванга (№320 ATP).
 
Отметим, что этом же турнире сыграет и Сергей Стаховский. Лучший украинский теннисист в мировом рейтинге начнет борьбу со второго круга против победителя матча Стефан Робер (Франция) - Гонсало Оливейра (Португалия).
 
Отметим, что последний раз Илья Марченко выходил на корт в ноябре 2018 года.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности