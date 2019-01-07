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Илья МАРЧЕНКО: «Упал на плечо во время футбольного матча»

Украинский теннисист рассказал о своей травме

  • 07.01.2019 18:22
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Илья МАРЧЕНКО: «Упал на плечо во время футбольного матча»
© Getty Images. Илья Марченко
31-летний украинский теннисист Илья Марченко рассказал, как получил травму плеча.
 
– Илья, в Мельбурне ты мог использовать последний «шлемный» protected ranking. Что помешало стартовать в квале?
– Я изначально решил не лететь в Австралию, отдав предпочтение двум турнирам послабее – в Америке. Но в конце декабря неудачно упал на плечо во время футбольного матча между нашей теннисной командой – FC Fuzate и словенскими визави. Сделал МРТ, жду ответ. По ощущениям, скорее, с ребрами что-то. И если так, то их никак быстро не восстановить – нужен покой и придется ждать, когда все заживет.
 
– Ты упал на плечо, которое было прооперировано?
– Нет, на другое – левое.
 
– Время действия твоего «замороженного рейтинга» скоро истечет, у тебя не было мысли рискнуть и поехать в Мельбурн?
– Я в какой-то степени и рискнул – полетел в США. Поначалу, казалось, что в состоянии сыграть, но в итоге решил сняться и приберечь PR. У меня по-прежнему осталось три турнира, на которых я могу использовать «замороженный рейтинг», но в то же время и три недели, чтобы их использовать. Ренн, Кемпер и Будапешт – если что-то не смогу сыграть, то данная возможность просто сгорит.
 
– На какой позиции действует Марченко-футболист?
– Дома мы проводили ответный матч. В Словении основное время завершилось нулевой ничьей, но мы уступили по пенальти. В том поединке я играл опорного полузащитника. Дома сыграли лучше. Я переместился на правый фланг атаки, и у нас на этот раз было больше шансов выиграть, но итоговый счет снова в пользу соперников – 1:3.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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