Рейтинг ATP. Марченко добавил +202 позиции

тебя просто прет спорить или ты получаешь копеечку за каждый ответ на твои закидоны? то, что ты п...

"...своего богатого кавалеры". ага, Валеры, блять. Ну шо за ошибки такие детские.А баба...

13:06 — Forever_young_13

Как ты смотришь футбол если НЕ ЗНАЕШЬ правил??? Почитай про ДЕЙСТВИЯ вратаря в пределах врата...

13:03 — Evgene Boykinyuk

без оскорблений общаться не умеем, окей, я тебя тоже считаю идиотом.

13:00 — Evgene Boykinyuk

я только не понимаю почему при угловых когда вратарь не дотягивается до мяча и набрасывается на с...