Рейтинг ATP. Марченко добавил +202 позиции

У мужчин, как и у женщин, основные турниры сезона позади. На выходных состоялся финал Кубка Дэвиса, который никак не влияет на рейтинг.
В первой сотне мировой классификации есть изменения, но они небольшие. В первой десятке – нет.
Топ-10 рейтинга ATP
Из украинцев выделим прогресс Ильи Марченко, который понемногу начинает возвращать свои позиции. Путь предстоит долгий.
Украинцы в рейтинге ATP
Источник — Sport.ua
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