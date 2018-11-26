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Рейтинг ATP. Марченко добавил +202 позиции

В верхних слоях мировой классификации без изменений

  • 26.11.2018 10:55
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
У мужчин, как и у женщин, основные турниры сезона позади. На выходных состоялся финал Кубка Дэвиса, который никак не влияет на рейтинг.
 
В первой сотне мировой классификации есть изменения, но они небольшие. В первой десятке – нет.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 

Из украинцев выделим прогресс Ильи Марченко, который понемногу начинает возвращать свои позиции. Путь предстоит долгий.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 

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Источник — Sport.ua

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