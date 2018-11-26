Рейтинг WTA. Костюк и Козлова поднялись на две позиции

Теннисный сезон для основной массы спортсменок уже закончен, но некоторые соревнования все еще продолжаются. В первой сотне мирового рейтинга изменения незначительные, в топ-10 их, конечно же, нет совсем.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинских теннисисток, то Катерина Козлова и Марта Костюк поднялись на две позиции, одну строчку добавила также и Катерина Бондаренко.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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