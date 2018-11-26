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Рейтинг WTA. Костюк и Козлова поднялись на две позиции

Опубликован обновленный рейтинг WTA

  • 26.11.2018 10:16
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Теннисный сезон для основной массы спортсменок уже закончен, но некоторые соревнования все еще продолжаются. В первой сотне мирового рейтинга изменения незначительные, в топ-10 их, конечно же, нет совсем. 
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

Что касается украинских теннисисток, то Катерина Козлова и Марта Костюк поднялись на две позиции, одну строчку добавила также и Катерина Бондаренко.
 
Украинки в рейтинге WTA
 

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Источник — Sport.ua

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