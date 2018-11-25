Хорватия выиграла финал Кубка Дэвиса

Четвертый поединок финального противостояния Кубка Дэвиса определил победителя. Люка Пуй в трех сетах проиграл Марину Чиличу, после чего хорваты набрали решающее третье очко.
Кубок Дэвиса. 4-й матч финала
Люка Пуй (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7(3), 3:6, 3:6
Напомним, первые две одиночные встречи выиграли хорваты, парный поединок остался за французами. Финальное противостояние проходило на грунтовых кортах Лилля.
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:3.
Для хорватов это второй титул, ранее они выигрывали в 2005-м году и еще один раз проиграли финал (2016).
Getty Images. Сборная Хорватии образца 2005-го года
Французы ранее 18 раз играли в главном матче турнира (10 побед при 8 поражениях). В прошлом году Франция в финале обыграла Бельгию.
Источник — Sport.ua
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