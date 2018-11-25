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Хорватия выиграла финал Кубка Дэвиса

Победное очко хорватам принес Марин Чилич

  • 25.11.2018 17:50
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Getty Images
© Getty Images
Четвертый поединок финального противостояния Кубка Дэвиса определил победителя. Люка Пуй в трех сетах проиграл Марину Чиличу, после чего хорваты набрали решающее третье очко.
 
Кубок Дэвиса. 4-й матч финала
Люка Пуй (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7(3), 3:6, 3:6
 
Напомним, первые две одиночные встречи выиграли хорваты, парный поединок остался за французами. Финальное противостояние проходило на грунтовых кортах Лилля.
 
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:3.
 
Для хорватов это второй титул, ранее они выигрывали в 2005-м году и еще один раз проиграли финал (2016).
 

Getty Images. Сборная Хорватии образца 2005-го года
 
Французы ранее 18 раз играли в главном матче турнира (10 побед при 8 поражениях). В прошлом году Франция в финале обыграла Бельгию.
 
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Источник — Sport.ua

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