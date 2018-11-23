Кубок Дэвиса. Хорватия повела 2:0 после первого дня финала

Первый день финала Кубка Дэвиса Хорватия – Франция остался за хорватами: они повели со счетом 2:0.
Очки своей команде принесли Борна Чорич и Марин Чилич, которые с аналогичным счетом (3:0 по сетам) обыграли Жереми Шарди и Жо-Уилфрида Тсонга соответственно.
Жереми Шарди (Франция) – Борна Чорич (Хорватия) – 2:6, 5:7, 4:6
Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 5:7, 4:6
Источник — Sport.ua
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