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Кубок Дэвиса. Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка из Лилля

  • 24.11.2018 15:10
  • 1796 просмотров
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DavisCup
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C 23 по 25 ноября в Лилле (Франция) пройдет Финал Кубка Дэвиса, в котором французы сразятся с командой Хорватии.
 
Расписание
 
23 ноября
 
Борна Чорич (Хорватия) – Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 7:5, 6:4
Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 5:7, 4:6
 
24 ноября
 
Эрбер/Маю (Франция) – Додиг/Павич (Хорватия) – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3)
 
 
25 ноября
 
14:00 - Жереми Шарди (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) 
16:00 - Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Борна Чорич (Хорватия) 
 
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:2

 

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Источник — Sport.ua

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