Кубок Дэвиса. Франция – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

C 23 по 25 ноября в Лилле (Франция) пройдет Финал Кубка Дэвиса, в котором французы сразятся с командой Хорватии.
Расписание
23 ноября
Борна Чорич (Хорватия) – Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 7:5, 6:4
Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 3:6, 5:7, 4:6
24 ноября
Эрбер/Маю (Франция) – Додиг/Павич (Хорватия) – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3)
25 ноября
14:00 - Жереми Шарди (Франция) – Марин Чилич (Хорватия)
16:00 - Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Борна Чорич (Хорватия)
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:2
Источник — Sport.ua
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