Кубок Дэвиса. Франция сократила отставание после парного матча

Состоялся третий поединок финального противостояния Кубка Дэвиса. Сборная Франции усилиями пары Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю добыла первое очко в матче с Хорватией.
Французы в четырех сетах одолели хорватский тандем Иван Додиг / Мате Павич.
Кубок Дэвиса. 3-й матч финала
Эрбер/Маю (Франция) – Додиг/Павич (Хорватия) – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3)
Напомним, первые две встречи выиграли хорваты.
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:2.
Финальное противостояние проходит на грунтовых кортах в Лилле до трех побед. В воскресенье, 25 ноября, будут сыграны финальные матчи (или матч).
Источник — Sport.ua
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