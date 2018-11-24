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Кубок Дэвиса. Франция сократила отставание после парного матча

Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю добыли первое очко для своей команды

  • 24.11.2018 19:02
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DavisCup
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Состоялся третий поединок финального противостояния Кубка Дэвиса. Сборная Франции усилиями пары Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю добыла первое очко в матче с Хорватией. 
 
Французы в четырех сетах одолели хорватский тандем Иван Додиг / Мате Павич.
 
Кубок Дэвиса. 3-й матч финала
Эрбер/Маю (Франция) – Додиг/Павич (Хорватия) – 6:4, 6:4, 3:6, 7:6(3)
 
 
Счет в матче: Франция – Хорватия – 1:2.
 
Финальное противостояние проходит на грунтовых кортах в Лилле до трех побед. В воскресенье, 25 ноября, будут сыграны финальные матчи (или матч).
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Источник — Sport.ua

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