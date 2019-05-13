Самарканд. Марченко проиграл в первом круге

Украинский теннисист Илья Марченко (№380 ATP) проиграл в первом матче на челленджере в Узбекистане.
В стартовом поединке украинец не смог обыграть аргентинца Ренсо Оливо (№332 ATP).
Самарканд. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Ренсо Оливо (Аргентина) – 2:6, 2:6
Отметим, что в основной сетке турнира в Самарканде выступит также и Владислав Манафов, который преодолел квалификацию.
Источник — Sport.ua
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