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Самарканд. Манафов вышел в основную сетку

Украинский теннисист в двух сетах одолел Шаробиддина Абзалова из Узбекистана

  • 13.05.2019 10:17
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Самарканд. Манафов вышел в основную сетку
© БТУ. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов пробился в основную сетку челленджера в Узбекистане.
 
В матче отборочного этапа украинец в двух сетах одолел местного теннисиста Шаробиддина Абзалова.
 
Самарканд. Квалификация
Владислав Манафов (Украина) – Шаробиддин Абзалов (Узбекистан) – 6:2, 6:4
 
В первом раунде основной сетки Манафов встретится с еще одним победителем квалификации Евгением Тюрневым из России.
 
Отметим, что в Самарканде также сыграет и Илья Марченко. Украинцы могут сойтись в очном противостоянии в третьем круге.
 
 
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Источник — Sport.ua

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