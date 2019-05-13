Самарканд. Манафов вышел в основную сетку

Украинский теннисист Владислав Манафов пробился в основную сетку челленджера в Узбекистане.
В матче отборочного этапа украинец в двух сетах одолел местного теннисиста Шаробиддина Абзалова.
Самарканд. Квалификация
Владислав Манафов (Украина) – Шаробиддин Абзалов (Узбекистан) – 6:2, 6:4
В первом раунде основной сетки Манафов встретится с еще одним победителем квалификации Евгением Тюрневым из России.
Отметим, что в Самарканде также сыграет и Илья Марченко. Украинцы могут сойтись в очном противостоянии в третьем круге.
Ранее Манафов дошел до полуфинала парного разряда на турнире в Шымкенте.
Источник — Sport.ua
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