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ВИДЕО. Удар Козловой признан лучшим на турнире в Мадриде

Украинка шокировала Каролину Плишкову в матче второго круга основной сетки

  • 13.05.2019 11:10
  • 1779 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Удар Козловой признан лучшим на турнире в Мадриде
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) отлично проявила себя на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В матче второго круга основной сетки 25-летняя украинка обыграла на тот момент пятую ракетку мира Каролину Плишкову, а один из ее ударов был признан лучшим на турнире.
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 13.05.2019 11:44
    +2
    Удар Кікі Бертенс (3) заслуговує першого місця більше.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 13.05.2019 11:44
    +2
    Удар Кікі Бертенс (3) заслуговує першого місця більше.
    Ссылка
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