ВИДЕО. Удар Козловой признан лучшим на турнире в Мадриде

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) отлично проявила себя на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
В матче второго круга основной сетки 25-летняя украинка обыграла на тот момент пятую ракетку мира Каролину Плишкову, а один из ее ударов был признан лучшим на турнире.
Источник — Sport.ua
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