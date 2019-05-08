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Катерина Козлова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мадриде

  • 08.05.2019 12:15
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Катерина Козлова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В среду, восьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) сыграет в пятом для себя матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
В третьем круге основной сетки Козлова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№18 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву
 
Путь на турнире
Стадия  Козлова      Бенчич
Кв. 1  Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA -
Кв. 2   Большова (6-3, 6-3) №141 WTA -
1-й круг  Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA   Ван Эйтванк (6-4, 6-3) №48 WTA
2-й круг  Плишкова (7-5, 2-6, 6-4) №5 WTA  Кузнецова (7-6(4), 2-6, 6-3) №101 WTA
 
Ранее девушки не пересекались.
 
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Наоми Осаки (Япония) или Александры Саснович (Беларусь).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 08.05.2019 12:27
    0
    С такой игрой, как против старшей Плюхи, Катя вполне может и Бенчич обставить
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.05.2019 12:27
    0
    С такой игрой, как против старшей Плюхи, Катя вполне может и Бенчич обставить
    Ссылка
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