Катерина Козлова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, восьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) сыграет в пятом для себя матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
В третьем круге основной сетки Козлова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№18 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Козлова
|Бенчич
|Кв. 1
|Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA
|-
|Кв. 2
|Большова (6-3, 6-3) №141 WTA
|-
|1-й круг
|Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA
|Ван Эйтванк (6-4, 6-3) №48 WTA
|2-й круг
|Плишкова (7-5, 2-6, 6-4) №5 WTA
|Кузнецова (7-6(4), 2-6, 6-3) №101 WTA
Ранее девушки не пересекались.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Наоми Осаки (Япония) или Александры Саснович (Беларусь).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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