Катерина Козлова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, восьмого мая, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№84 WTA) сыграет в пятом для себя матче на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

В третьем круге основной сетки Козлова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№18 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

Путь на турнире Стадия Козлова Бенчич Кв. 1 Александрова (6-4, 6-4) №60 WTA - Кв. 2 Большова (6-3, 6-3) №141 WTA - 1-й круг Чжан Шуай (6-3, 6-2) №45 WTA Ван Эйтванк (6-4, 6-3) №48 WTA 2-й круг Плишкова (7-5, 2-6, 6-4) №5 WTA Кузнецова (7-6(4), 2-6, 6-3) №101 WTA Ранее девушки не пересекались.

Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Наоми Осаки (Япония) или Александры Саснович (Беларусь).