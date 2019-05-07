Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»

Украинская теннисистка Катерина Козлова остается единственной представительницей страны на престижном турнире в Мадриде, а во вторник спортсменка сумела одолеть Каролину Плишкову.
При этом Козлова не думает о том, как высоко может продвинуться в рейтинге WTA.
«Честно говоря, конкретной цели подняться в рейтинге у меня нет. Конечно, хочется быть повыше, но главная задача - проводить больше матчей, особенно против топ-соперниц».
«Хочется получать больше опыта, улучшать свою игру. Сегодня я была достаточно стабильна, чтобы победить», - считает Козлова.
В рейтинге WTA украинка сейчас занимает 85-е место.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.