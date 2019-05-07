Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»

Украинка может улучшить свое положение в рейтинге

  • 07.05.2019 22:57
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Катерина Козлова остается единственной представительницей страны на престижном турнире в Мадриде, а во вторник спортсменка сумела одолеть Каролину Плишкову.

При этом Козлова не думает о том, как высоко может продвинуться в рейтинге WTA.

«Честно говоря, конкретной цели подняться в рейтинге у меня нет. Конечно, хочется быть повыше, но главная задача - проводить больше матчей, особенно против топ-соперниц».

«Хочется получать больше опыта, улучшать свою игру. Сегодня я была достаточно стабильна, чтобы победить», - считает Козлова.

В рейтинге WTA украинка сейчас занимает 85-е место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности