Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»

Украинская теннисистка Катерина Козлова остается единственной представительницей страны на престижном турнире в Мадриде, а во вторник спортсменка сумела одолеть Каролину Плишкову.

При этом Козлова не думает о том, как высоко может продвинуться в рейтинге WTA.

«Честно говоря, конкретной цели подняться в рейтинге у меня нет. Конечно, хочется быть повыше, но главная задача - проводить больше матчей, особенно против топ-соперниц».

«Хочется получать больше опыта, улучшать свою игру. Сегодня я была достаточно стабильна, чтобы победить», - считает Козлова.

В рейтинге WTA украинка сейчас занимает 85-е место.