Катерина КОЗЛОВА: «Нужно было бороться за каждый розыгрыш»

Сегодня Катерина Козлова во втором раунде турнира в Мадриде обыграла пятую ракетку мира Каролину Плишкову. Украинка поделилась впечатлениями от своей сенсационной победы:

«Потрясающие ощущения! Плишкова - невероятный игрок. И обыграть её – вот для чего мы и работаем, чтобы играть с такими соперницами. Я очень счастлива, что победила, это невероятно.

Я старалась быть собранной, выигрывать геймы на своей подаче, очевидно, что было важно играть сфокусировано на своих геймах. Нужно было бороться за каждый розыгрыш, и как только я получала шанс, нужно было его использовать. Все для меня сложилось хорошо.

Я чувствую себя здесь отлично. Я впервые выступаю в Мадриде, потрясающий город. Сегодня было немного ветрено, но я старалась не слишком обращать на это внимание. Здесь хорошая погода в целом, не очень жарко, нет дождя, идеально».