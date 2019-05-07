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Катерина КОЗЛОВА: «Нужно было бороться за каждый розыгрыш»

Украинская теннисистка – о победе над Каролиной Плишковой

  • 07.05.2019 20:10
  • 749 просмотров
  • 2 комментария
Катерина КОЗЛОВА: «Нужно было бороться за каждый розыгрыш»
© WTA. Катерина Козлова

Сегодня Катерина Козлова во втором раунде турнира в Мадриде обыграла пятую ракетку мира Каролину Плишкову. Украинка поделилась впечатлениями от своей сенсационной победы:

«Потрясающие ощущения! Плишкова - невероятный игрок. И обыграть её – вот для чего мы и работаем, чтобы играть с такими соперницами. Я очень счастлива, что победила, это невероятно.

Я старалась быть собранной, выигрывать геймы на своей подаче, очевидно, что было важно играть сфокусировано на своих геймах. Нужно было бороться за каждый розыгрыш, и как только я получала шанс, нужно было его использовать. Все для меня сложилось хорошо.

Я чувствую себя здесь отлично. Я впервые выступаю в Мадриде, потрясающий город. Сегодня было немного ветрено, но я старалась не слишком обращать на это внимание. Здесь хорошая погода в целом, не очень жарко, нет дождя, идеально».

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    serega-2019
      serega-2019, 07.05.2019 20:40
    0
    БРАВО !!!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.05.2019 20:30
    +1
    Красава! Бенчич теперь бахнуть
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.05.2019 20:30
    +1
    Красава! Бенчич теперь бахнуть
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 07.05.2019 20:40
    0
    БРАВО !!!
    Ссылка
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