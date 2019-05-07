Шымкент. Манафов успешно стартовал в парном разряде

Украинский теннисист Владислав Манафов в паре с казахом Тимуром Хабибулином уверенно победили пару из Узбекистана Санжар Файзиев / Хумаюн Султанов в первом круге парного разряда челенджера в Казахстане.
Игра завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.
Шымкент. Парный разряд. Первый круг
Владислав Манафов/Тимур Хабибулин – Санжар Файзиев / Хумаюн Султанов – 7:5, 6:3.
Напомним, что Манафов уступил в первом круге одиночного разряда в Шымкенте.
Источник — Sport.ua
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